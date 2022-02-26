Залізничники України закликали залізничників РФ бойкотувати всі військові перевезення та операції

Крім того, "Укрзалізниця" попросила сусідні країни долучитися до евакуації українців.

Залізничники України закликають залізничників Російської Федерації не підтримувати війну та бойкотувати всі військові перевезення та операції.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Укрзалізниці".

"Нас об'єднує єдина колія та єдине бажання до миру. Також звертаємося до колег-залізничників із сусідніх країн: Угорщини, Словаччини та Румунії - приєднуйтесь до евакуації українців", - йдеться в дописі.

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