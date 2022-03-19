Залізничного сполучення між Білоруссю та Україною більше немає - Камишин

Залізничного сполучення між Білоруссю та Україною більше немає - Камишин

Білоруські залізничники допомогли зупинити сполучення до України

Росія більше не зможе постачати до України через білоруську залізницю свою техніку і провізію, адже залізничного сполучення між Білоруссю та Україною більше немає.

Про це заявив голова правління Української залізниці Олександр Камишин в ефірі "«Настоящего времени».

Також читайте Окупанти розбомбили міст: транспортне сполучення між Енергодаром та Запоріжжям втрачено

Він подякував чесним білоруським залізничникам, відмовившись розкрити подробиці.

Нагадаємо, ще 11 березня Камишин звернувся до білоруських залізничників і фермерів, щоб зупинити можливе вторгнення до України білорусів, про яке тоді йшлося.

Читайте також:

"Нормалізувати відносини з Путіним означало б знову зробити ту саму помилку, як у 2014 році" - Джонсон

Попри обстріли російських окупантів, з Луганщини вдалося евакуювати 700 мешканців

Від початку війни ЗСУ знищили понад 10 вищих командирів армії РФ, з них - не менше шести генералів