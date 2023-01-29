"Залізний кулак для ЗСУ": експерт пояснив, як західні танки змінять ситуацію на фронті

Найпотужніші у світі танки – американські Abrams і німецькі Leopard, які незабаром отримають ЗСУ, дадуть змогу українським захисникам отримати "залізний кулак" та перейти до наступальних дій.

Таку думку висловив військовий експерт, волонтер Павло Нарожний, інформує FREEДОМ.

"320 танків, обіцяних нам, це дві повних танкових бригади, і це категорично змінить ситуацію на полі бою. Зараз у нас є п’ять танкових бригад на старих танках, радянських. Вони модернізовані, але це все одно радянський підхід до танкової справи. Маючи плюс дві нових, або якщо переведуть якісь дві наявні бригади на західні танки, ми отримаємо дуже сильний залізний кулак, скажімо так. І цим кулаком ми зможемо проводити наступ", — вважає експерт.

Нарожний пояснив, як танки виробнцтва Заходу відрізняються від радянських.

"Що у нас, що у росіян усі танки, які є, це спадщина радянської лінійки. Leopard, приміром, відомий тим, що з першого пострілу знищує ціль на полі бою, а радянському танку потрібно два-чотири постріли через те, що в них набагато гірше з далекомірами, з балістичними калькуляторами", — зазначив експерт.

За його словами, у західних і радянських танків також кардинально відрізняється стиль ведення бою. Нарожний наголосив, що знищити західний танк набагато важче, ніж радянський.

"Завдання радянського танка — виїхати на поле бою, зробити 5-10 пострілів, і після цього героїчно померти. А західні — набагато більш живучі, і в них стиль ведення бою більше схожий на хижака, який сидить у засідці, на снайпера, який виглядає свою ціль з великої відстані, стріляє і переміщається на іншу позицію, щоб знищити наступну ціль. Тобто, це зовсім інший танк. Знищити його вкрай складно. Навіть найсучаснішими методами, завдяки багатошаровій броні, комп’ютерним системам, активному захисту тощо. Тому, коли вони в нас будуть на руках, тоді ми зможемо ефективно наступати", — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2 з Німеччини можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці. Крім того, Україна отримає 31 американський важкий танк Abrams.

Польща повідомила, що готова відправити в Україну власні танки Leopard 2. Португалія заявила, що може надати чотири Leopard 2, а Норвегія заявила, що може надіслати ще вісім.

Раніше у The New York Times проаналізували, чи вистачить Україні західних танків і коли вони нарешті опиняться на фронті.

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