"Залу*а наша авіація": окупант похвалив ЗСУ за точність та побідкався через спалену техніку росіян (аудіо)

Російський окупант у розмові з другом побідкався на підготовку окупаційної армії.

Також він розхвалив ЗСУ за точність артилерійських ударів та побідкався на велику кількість спаленої техніки.

Про це йдеться у розмові окупанта, яку перехопила СБУ.

Командир російської розвідроти скаржиться другові, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині. Він розповідає, що українська артилерія працює точно по їхніх позиціях та вдало знищує ворожу техніку.

Загарбник бідкається на російську авіацію, яка боїться залітати вглиб України. Тоді, як українські пілоти вдало відпрацьовують по позиціях окупантів.

"Залу*а наша авіація", - бідкається окупант.

У СБУ зазначили, що розмову вони перехопили ще до Нової Каховки, Херсону та Чорнобаївки – тобто до того, як ЗСУ почали використовувати високоточні HIMARS.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Енергодарі пролунали вибухи.

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