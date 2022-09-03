"Залучені найкращі фахівці": до розслідування вибуху на виставці в Чернігові долучилося ДБР

Державне бюро розслідувань долучилося до розслідування справі про вибух на виставці у Чернігові, під час якого постраждали діти. Триває перевірка.

Винні обов'язково будуть встановлені та покарані згідно з чинним законодавством України.

Про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив у Мережі.

"Щойно мав чітку і зрозумілу розмову з очільником Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом. Так, це трагедія. В історичному центрі Чернігова здетонував РПГ. Все можу зрозуміти, ніколи не зрозумію службову халатність та недбалість. Постраждали діти. Це – неприпустимо!" – йдеться в заяві.

"Триває перевірка. Залучені найкращі фахівці. ДБР вже долучилися до розслідування", – зауважив Тимошенко.

"Держава не залишиться осторонь. Обіцяю", – додав він.

Нагадаємо, 3 вересня у Чернігові пролунав вибух на виставці боєприпасів – здетонував ручний протитанковий гранатомет.

Постраждали троє дітей, дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані.

Як діти прощались зі зруйнованою школою

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