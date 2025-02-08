Залучення до армії 18-25-річних: військовий відповів, чим небезпеку фінансових "перекосів"

Тимочко наголосив, що потрібно не допустити внутрішньоармійських перекосів, щоб прості мобілізовані не відчули себе ображеними.

Мотивуючи молодь вступати до війська, зокрема і фінансово, потрібно зважати, аби не було "перекосів".

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, передає "Еспресо".

"Добре, що програмою залучення українців віком 18-24 років до лав ЗСУ займається Міноборони. Раніше цю тему хотіли "осідлати" політики, які слабо розумілися, як працює армія та мотивацію залучення людей на військову службу. Мені здається, зараз важливо, коли Міноборони готує такі пропозиції, - щоб не було перекосів. З одного боку – вкрай важливо залучати молодь, і фінансова сторона тут не є крайньою серед мотиваційного порядку", – каже Тимочко.

Він наголосив, що потрібно не допустити внутрішньоармійських перекосів. Тобто, не варто давати молодим контрактникам набагато більше грошей, ніж простим мобілізованим.

"Тобто, коли молода людина приходить на військову службу, а їй кажуть: "Ти прийшов на короткий термін, отримав таку суму грошей, яку я не матиму і за пів року, тому, друже, всі бойові завдання лягають на тебе". Відповідно, треба запобігти таким внутрішнім конфліктам чи подібним упередженням", – зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

На його думку, мотиваційні процеси до залучення на службу мають бути спрямовані і на тих, кому вже виповнилося 25 років.

"Тобто держава мала б демонструвати, що поважає та цінує молодь, яка йде добровільно служити, та не забуває й підтримує тих, хто мобілізований відповідно до призовного віку", – підкреслив Тимочко.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують збільшити фінансові стимули для заохочення молоді віком від 18 до 25 років вступати до війська.

Нагадаємо, радник Трампа Майк Волтц заявив, що Україні треба мобілізовувати від 18 років.

Своєю чергою президент Зеленський у Давосі вкотре запевнив, що не знижуватиме мобілізаційний вік до 18 років.

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