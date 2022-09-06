Залучив 11 тисяч сім-карток: в Україні СБУ затримала орагнізатора потужної ботоферми

В Україні Служба безпеки повідомила про підозру організатору великої ботоферми.

СБУ затримала прикарпатця, який створив масштабну ботоферму. Чоловік залучив до створення фейкових акаунтів майже 11 тисяч карток одного з українських мобільних операторів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Як стало відомо, для ботоферми використовувалася велика російська інтернет-платформа, яка незаконно здає в оренду чужі телефонні номери.

“Це давало можливість створювати тисячі фейкових акаунтів у соцмережах, месенджерах та відеохостингах. Через них відбувалося масштабне спотворення інформаційного простору, “накрутка” переглядів, вподобань, коментарів.У такий спосіб відбувався вплив на суспільну свідомість, зокрема, в інтересах ворожої пропаганди”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Там також додали, що організатору ботоферми вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, що Україна виконала один з важливих критеріїв для початку переговорів про вступ до ЄС.

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