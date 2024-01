Залужний 2022 року пропонував сміливий план контрнаступу, який міг змінити хід війни, але США були проти – ЗМІ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у 2022 році розглядав "зухвалий" і ризикований план контрнаступу в Запорізькій області, який міг змінити хід війни, але США виступили проти.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на нову книгу кореспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофімова Our Enemies Will Vanish ("Згинуть наші воріженьки").

"Якби це сталося тоді, коли він хотів, це могло б змінити хід війни, на краще чи на гірше… Залужний наполягав на сміливому і, за деякими спостереженнями, ризикованому контрнаступі у 2022 році, який так і не відбувся", – цитують у статті книгу.

В чому полягав план

Це був план пробитися через окуповану частину Запорізької області, щоб розірвати так званий "сухопутний коридор" та ізолювати російські війська в Криму.

Зазначається, що під час обговорення із західними партнерами планів контрнаступу у 2022 році президент Зеленський і генерал Залужний виступали за наступ до Азовського моря через Запорізьку область. На той момент Росія не побудувала великих мінних полів і укріплень, які перешкодили контрнаступу 2023 року.

У книзі зауважують, що такий крок був би складним завданням, тому що прорив мав бути водночас глибоким і таким широким, щоб не дати росіянам контратакувати й атакувати фланги сил наступу. Але якби план спрацював, Україна могла б "позбавити Москву її найбільшої нагороди у війні".

Залужний підрахував, що для цього Україні потрібно лише 90 додаткових гаубиць і достатня кількість артилерійських боєприпасів.

Існувала ймовірність, що ЗСУ могли б досягти чогось подібного, що зробили в Харківській області у вересні 2022 року, коли відвоювали тисячі квадратних кілометрів території.

Однак автор підкреслює, що коли відбувалося планування, Україна ще не продемонструвала жодних наступальних здібностей. Американські офіційні особи були насторожені. З точки зору США "провал був імовірним, а його наслідки – потенційно катастрофічними". Це могло призвести до стратегічної поразки, в результаті якої РФ могла захопити решту Запорізької області, а згодом і Дніпро.

США запропонували інший план

Замість того, щоб підтримувати мету, якої хотіла Україна, США підштовхнули Україну зосередитися на іншій цілі південного контрнаступу: Херсоні. Це був безпечніший варіант, і ставки були меншими.

Високопоставлений чиновник Пентагону розповів авторові, що Залужний не погоджувався. Головком переконував, що Україна "повинна наступати там, де повинна, а не там, де може". Але США контролювали більшу частину військової допомоги, "тому суперечок було небагато – вибрали Херсон".

Втрачені можливості

"Залужний хотів у 2022 році здійснити наступ з високим ризиком і високою винагородою. Однак цього так і не сталося, і неможливо знати напевно, як би це могло відбутися", – додає кореспондент.

Зрештою, Україна почала контрнаступ на Запоріжжі, сподіваючись дійти до Азовського моря, але це сталося на рік пізніше, ніж планував Залужний. І цього разу Росія виявилася більш підготовленою.

Частина книги Трофимова, де обговорюються плани контрнаступу 2022 року, говорить про елемент війни, який зазнав значної критики: нерішучість західних партнерів України щодо сміливих дій і надання потужного озброєння.

Експерт Інституту вивчення війни Джордж Баррос назвав численні приклади цієї нерішучості партнерів: американські танки M1 Abrams прибули в Україну у невеликій кількості лише восени 2023 року, ракети великої дальності ATACMS наприкінці 2023 року, а винищувачі F-16 прибудуть не раніше 2024 року, "коли вони були потрібні у 2022 році".

Раніше ТСН.ua проаналізував статті у західніих медіа, де писали, чому не вдалося прорвати лінію оборони РФ на півдні, чи є в цьому винні серед військового керівництва і чого очікувати далі.

