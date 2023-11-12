Залужний і Буданов "готують держпереворот з допомогою США": новий фейк Росії (фото)

Росія запустила фейк про те, що Залужний і Буданов готують державний переворот 2024 року.

Російські пабліки ширять фейкову новину про те, що в Україні нібито готується державний переворот у лютому 2024 року. Очолити його мають Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та керівник ГУР МО Кирило Буданов. "Замаскувати" свій фейк росіяни спробували під закордонні "першоджерела".

Про це пише проєкт InfoLight.UA, що спеціалізується на підвищенні медіаграмотності, боротьбі з фейками та пропагандою.

Так, фейк "про підготовку в Україні державного перевороту" російські Telegram-канали почали розганяти 10 листопада. У повідомленнях писали, що на чолі "перевороту" стоятимуть Валерій Залужний та Кирило Буданов, які, за версією пропагандистів вступили у змову.

Як повідомляє проєкт, першоджерелом "новини" вказується китайський сайт sina.com.cn. Однак знайти власне "новину" на цьому сайті InfoLight.UA не вдалося.

Фейкові новини росіян про переворот в Україні / Фото: InfoLight.UA

Фейкові новини росіян про переворот в Україні / Фото: InfoLight.UA

"Попри всі наші намагання, ми не знайшли цієї інформації на сайтах, скриншоти яких поширюють вороги. Проте в нашій команді немає людей, що вільно володіють китайською, тому невелику ймовірність того, що така інформація була опублікована, ми залишаємо. Хоча все схоже на банальну редактуру коду сторінки", – йдеться у повідомленні.

Іншим "джерелом" став сайт Asia Times, який щомісяця відвідують до 2 млн користувачів, переважно зі США.

У публікації зазначено: "Зростає консенсус щодо того, що Захід (маються на увазі Сполучені Штати за допомогою Великої Британії) хоче замінити президента України Володимира Зеленського. Мій друг і колега Ларрі Джонсон вважає, що ЦРУ та МІ-6 у Великій Британії вже готують ґрунт. Або Зеленський буде змушений оголосити президентські вибори, призначені на березень наступного року, а потім його замінять, або, якщо він чинитиме опір, його все одно замінять під час заворушень у стилі Майдану".

На словах "Ларі Джонсон вважає" є гіперпосилання, яке веде читача на сайт ІА "Спутнік", що входить до "Росія сєгодня". Хоча за легендою Ларі Джонсон "відставний офіцер" ЦРУ.

"Отже, як висновок: скориставшись внутрішньоукраїнською ситуацією та "розігріванням" теми відставки Валерія Залужного та його нібито конфлікту з президентом Володимиром Зеленським, ворог майже одразу, хоч і "на колінці", створив фейк, який має на меті внести черговий розкол в українське суспільство та Сили оборони України. Важливо уважно до цього ставитися та не поширювати неперевірену інформацію. А також до завершення війни мінімізувати внутрішні політичні конфлікти", – резюмує команда InfoLight.UA.

Раніше ми писали про українських колаборантів, які перейшли на бік Росії – ексклюзив ТСН.ua.

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