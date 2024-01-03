Залужний кілька разів їздив до Чехії перед війною – чеський урядовець розповів подробиці

Валерій Залужний кілька разів був у Чехії перед повномасштабною війною.

Уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний, який раніше на посаді заступника міністра оборони Чехії займався співпрацею з Україною, розповів, що Міноборони Чехії почало активніше співпрацювати з українським Генштабом у грудні 2021 року. Саме тому Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний приїздив до Праги у січні й лютому 2022 року.

Про це він сказав "Радіо Свобода".

Він також повідомив, що Чехія відправила Україні першу реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) на четвертий день повномасштабного вторгнення Росії – 27 лютого 2022 року.

"До речі, її (реактивну систему залпового вогню – ред.) оплатив уряд Чеської Республіки. У перші дні більшість країн казали, що неможливо доставити ніякої зброї, бо росіяни розбомблять колони ракетами. Найкращим прикладом було показати їм, що це виходить з нашого заводу і на четвертий день вона вже використовується проти окупантів, проти агресорів", - сказав Томаш Копечний.

"Те, що ми обговорювали, було переліком обладнання, яке можна було поставити безкоштовно, тому що воно перебувало у військових запасах чеської армії", - розповів подробиці Копечний.

Він також додав, що така співпраця через кілька місяців після вторгнення РФ привела до створення міжнародної структури для координації поставок озброєння Україні, відому як формат "Рамштайн".

Напередодні вторгнення Росії, Валерій Залужний 1 лютого 2022 року у Facebook дякував Чехії за матеріально-технічну допомогу ЗСУ, зокрема, за артилерійські боєприпаси і реабілітацію українських військових.

Нагадаємо, у МЗС Чехії гостро відреагували на масований удар окупантів по Україні.

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