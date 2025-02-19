Залужний: мобілізація буде важливою навіть після завершення війни

За словами Залужного, мобілізація необхідна для довготривалого конфлікту, а також для забезпечення обороноздатності країни в майбутньому.

Майбутнє України та її територіальна цілісність залежатимуть від кількості людей, готових захищати державу.

Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, наголосивши на ключовій ролі мобілізаційного ресурсу.

"Головне для Збройних сил України – це не лише чисельність діючого війська, а й кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу. Важливо, щоб люди були готові взяти до рук зброю та стати на захист країни, як це було у 2022 році", — зазначив він.

За словами Залужного, мобілізація необхідна для довготривалого конфлікту, а також для забезпечення обороноздатності країни в майбутньому.

"Ситуація може змінюватися. Можливо, зараз можна провести перерахунки і зрозуміти, що вистачить і половини від того мобілізаційного ресурсу, який є. Але головне — мати достатню кількість підготовлених людей, які здатні стати до боротьби за Україну", — підсумував ексголовнокомандувач.

Нагадаємо, в Україні запровадили однорічні контракти з армією для добровольців віком від 18 до 24 років. Добровольці отримають 1 млн грн бонусу, безкоштовне навчання у закладах вищої освіти, пільгові умови на іпотеку (0% річних, з покриттям відсотків державою) та інші привілеї.