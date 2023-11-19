"Залужний наказав готуватися до оборони між Миколаєвом і Одесою" – росіяни запустили черговий фейк

Російські Telegram-канали почали ширити черговий фейк про війну – пропагандисти заявили, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито віддав наказ "готуватися до оборони між Миколаєвом і Одесою".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Таку інформацію не публікував Генштаб ЗСУ, та й не міг, адже подібні теми – секретні. При цьому канал не наводить жодного джерела інформації, що вказує на те, що "новина" – вигадана", – наголосили журналісти проєкту "Без брехні".

Як пояснюють журналісти, у цьому фейку пропагандисти намагаються деморалізувати українців брехнею не лише про "майбутній наступ РФ, який може призвести до втрат українських територій", а й про "розбрат між Залужним і Зеленським".

Нагадаємо, пропагандисти РФ поширюють фейк про "мітинг" на підтримку передвибочої кампанії Валерія Залужного.

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