Залужний назвав кількість загиблих у війні з РФ українських воїнів

Майже 9 тисяч українських героїв загинули у війні, яку розв'язала Росія.

Про це 22 серпня заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Війна - найскладніше і найстрашніше, що може бути для держави і для людей, які в ній живуть. Нічого страшнішого немає, бо війна - це смерть, сльози, покалічені і знівечені людські долі. У цій війні беруть участь не лише військові. Наші маленькі діточки, які зовсім ні в чому не винні, окрім того, що вони народилися саме тут і саме у цей час. Вони дійсно нічого не розуміють, але потребують захисту, як там - біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, так і тут, бо їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до числа тих майже 9 тисяч українських героїв, які загинули. Але дитині потрібно рости у захисті й безпеці, і знати, що у неї є майбутнє", - наголосив він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 180-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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