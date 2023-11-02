Залужний назвав причину повільного контраступу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що під час контрнаступу рівень технологічного розвитку не дозволяє просуватися швидше.

Про це головнокомандувач ЗСУ написав у колонці The Economist.

"Спочатку я подумав, що з нашими командирами щось не так, тому змінив деяких із них. Тоді я подумав, може, наші бійці не придатні за призначенням, тому переставив бійців у якісь бригади", – розповідає генерал Залужний.

Втім, коли ці зміни не допомогли, генерал звернувся до книги " Прорив укріплених ліній оборони", у якій автор аналізує битви Першої світової війни.

" І не пройшовши навіть половини цього, я зрозумів, що це саме те, де ми знаходимося, тому що, як і тоді, рівень нашого технологічного розвитку сьогодні вводить в ступор і нас, і наших ворогів", - сказав він.

Ця теза підтвердилася, коли він поїхав на лінію фронту в Авдіївку і побачив, як горять 140 російських машин, які були атаковані завдяки сучасним технологіям.

"Простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог, і вони бачать все, що робимо ми. Щоб вийти з глухого кута, нам потрібно щось нове, як-от порох, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного", — підсумував він.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав головні тези із колонки Валерія Залужного, опублікованої у виданні The Economist.

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