Залужний назвав причину повільного контраступу ЗСУ

Залужний вважає, що Україні потрібно винайти "порох", який допоможе вийти із "глухого кута".
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що під час контрнаступу рівень технологічного розвитку не дозволяє просуватися швидше.
Про це головнокомандувач ЗСУ написав у колонці The Economist.
"Спочатку я подумав, що з нашими командирами щось не так, тому змінив деяких із них. Тоді я подумав, може, наші бійці не придатні за призначенням, тому переставив бійців у якісь бригади", – розповідає генерал Залужний.
Втім, коли ці зміни не допомогли, генерал звернувся до книги "Прорив укріплених ліній оборони", у якій автор аналізує битви Першої світової війни.
"І не пройшовши навіть половини цього, я зрозумів, що це саме те, де ми знаходимося, тому що, як і тоді, рівень нашого технологічного розвитку сьогодні вводить в ступор і нас, і наших ворогів", - сказав він.
Ця теза підтвердилася, коли він поїхав на лінію фронту в Авдіївку і побачив, як горять 140 російських машин, які були атаковані завдяки сучасним технологіям.
"Простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог, і вони бачать все, що робимо ми. Щоб вийти з глухого кута, нам потрібно щось нове, як-от порох, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного", — підсумував він.
Нагадаємо, ТСН.ua зібрав головні тези із колонки Валерія Залужного, опублікованої у виданні The Economist.
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