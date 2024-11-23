Зброя ця буде абсолютно безпощадна, — Залужний про нові технології у війні

На думку ексголовкома, на сьогодні ключову роль у цьому протистоянні відіграватиме штучний інтелект

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що у військовій історії не було нічого революційного, окрім еволюційних змін, що стимулюють науково-технічний прогрес.

Про це пише "Українська правда".

"Сьогодні цією новою зброєю, винайденим "новим порохом", є не просто безпілотні системи чи роботи, а ширше – технології. Тому що мова і про інший зв'язок, іншу розвідку, інше ставлення до космосу. Врешті-решт зовсім інша система управління, яка тягне за собою зміну доктрин застосування військ і, відповідно, зміну доктрини їхньої підготовки. А ще ж і виробництво, і наукове супроводження, і підготовка кадрів – все це величезний системний процес, який можна назвати одним словом – технології", - заявив Залужний.

Він додав, що на сьогодні ключову роль у цьому протистоянні відіграватиме штучний інтелект. Саме він буде першим, хто почне виборювати своє місце.

"Правда заключається в тому, що машини почали воювати з людьми. І зараз це вже не смішно, а виглядає абсолютно реалістичним. Тому сьогодні мають попрацювати перш за все психологи, щоб негайно визначити ті бар'єри і сфери, куди штучний інтелект допускати не можна. Мова про ті сфери, де людина відрізняється від решти світу, як, наприклад, почуття. Інакше людина перестане бути людиною", - зазначив ексголовком.

Залужний заявив, що у 2027-му році технологічний ривок у галузі ШІ завершиться.

"За моїми підрахунками, десь у 2027-му році нинішній розвиток технології ШІ зупиниться. Скажімо так, буде зрозуміло нові обриси танка, нові обриси ракет тощо, які в найближчі 100 років будуть просто видозмінюватися, ставатимуть більш точні, дешевші і так далі. У 2027-му році цей технологічний ривок завершиться, і тоді сторони зможуть накопичувати нову зброю як для нападу, так і для захисту", - заявив посол України у великій Британії.

Він зазначив, що ця зброя буде абсолютно безпощадна.

"Зброя ця буде абсолютно безпощадна. І тоді для світу прийде нова загроза: чи йти із новою зброєю у великий наступ, чи, і це швидше за все, людству більш підійде стратегія "ізмору", яка дозволить отак дистанційно знищувати цілі нації, вбиваючи економіку, залякуючи людей, спонукаючи їх до здачі", - додав Залужний.

Нагадаємо, Залужний заявив, що жодна з країн Заходу не має достатньої кількості ракет, щоб збивати російські КАБи.

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