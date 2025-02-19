Залужний назвав три головні переваги Росії на полі бою

У Кремлі не зважають на втрати російської армії у війні.

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що Росія має три головні переваги на полі бою, серед яких — велика кількість людського ресурсу, який Кремль готовий витрачати для досягнення “незначних перемог”.

Про це він говорив на форумі “Україна змінює світ”.

За його словами, Україна наразі відстає у розвитку технологій застосування безпілотних систем на оптоволокні, які дають росіянам перевагу. Окрім того, російська армія має можливість масово застосовувати керовані авіабомби, захищатися від яких складно.

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“Третє — ми не можемо собі дозволити використовувати ту кількість людського ресурсу, який є у РФ, і платити ту ціну за оті незначні перемоги, які вони зараз мають, саме завдяки поєднанню цих трьох компонентів”, — наголосив Залужний.

Нагадаємо, ексголовком ЗСУ Валерій Залежний зізнався, що на початку повномасштабного вторгнення РФ сподівався що великі втрати російської армії змусять Путіна зупинитися, але така думка виявилася хибною.

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