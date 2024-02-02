Залужний назвав Зеленському проблеми, які успадкує його ймовірний наступник – The Washington Post

Головнокомандувач пояснив президенту, чому швидке покращення позицій України на полі бою є малоймовірним.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським розповів про проблеми, які успадкує ймовірний наступник головкома у разі його звільнення.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на коментар українського посадовця в умовах анонімності.

Раніше Мережею ширилася інформація про те, що Валерія Залужного нібито звільнили з посади Головнокомандувача ЗСУ. Втім, згодом цю інформацію спростували в Офісі президента.

Як розповів співрозмовник видання, у "відвертій" розмові Зеленський сказав Залужному, що "суспільство дедалі більше виснажується через війну", а допомога з боку міжнародних партнерів сповільнилася.

За інформацією WP, Залужний не розсердився через нібито наміри президента звільнити його. Повідомляється, що Головнокомандувач пояснив очільнику держави, чому швидке покращення позицій України на полі бою є малоймовірним. Водночас Зеленський його "уважно вислухав".

"Будь-який новий командувач все одно боротиметься з більшими, краще озброєними силами у війні, яка зайшла у виснажливу ситуацію, глухий кут. Новому головнокомандувачу все одно знадобиться потужний приплив додаткових військових, щоб замінити втрати й відповідати російському плану відправити в бій ще 400 тисяч солдатів",

– цитує Валерія Залужного WP.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що українські війська і надалі потребуватимуть більшої кількості зброї, боєприпасів, транспортних засобів та іншого обладнання.

Читайте провідні новини дня:

Нагадаємо, Валерій Залужний оприлюднив свою другу статтю. У ній він наголосив, що безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, головком ЗСУ назвав чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є невигідними для України. ТСН.ua наводить головні тези статті головкамаи.

Читайте також: