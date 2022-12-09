Залужний обговорив ситуацію на фронті з французьким колегою

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з Начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.

Про це Залужний повідомив у себе на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що сторони обговорили ситуацію на фронті. Залужний проінформував колегу, що російські агресори масово застосовують ракети та безпілотники для знищення цивільної інфраструктури, що актуалізує посилення протиповітряної оборони України.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ подякував французським військовим та всьому народу Франції за підтримку у боротьбі з російськими окупантами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар заявив, що Росія програє у війні в Україні у всіх стратегічних аспектах та пояснив свою думку.

Крім того, ми раніше інформували, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувачі військ оперативних напрямків доповіли Зеленському про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів сил оборони озброєнням та боєприпасами.

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