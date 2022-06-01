Залужний обговорив з французьким колегою ситуацію на фронті і розповів, де найважче

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив з французьким колегою безпекову ситуацію в Україні.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром.
Про це пише пресслужба Залужного.
Головнокомандувач ЗСУ подякував своєму французькому колезі за надану допомогу та підтримку. Також висловив співчуття у звʼязку із загибеллю в Україні внаслідок російського обстрілу французького журналіста Фредеріка Леклерка.
Крім того Залужний поінформував про поточну оперативну обстановку на фронті, зазначивши, що бойові дії ведуться майже на всіх напрямках.
"Найскладніша ситуація у Луганській області, де противник намагається витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Пояснив, що операції носять комплексний характер і вимагають поєднання як оборонних, так і наступальних дій", — зазначив він.
За словами Залужного, росіяни мають вирішальну перевагу в артилерії. Це актуалізує питання якнайшвидшого переходу українських підрозділів на озброєння НАТівського зразка, яке збереже життя наших людей і наші території.
Раніше Дмитро Кулеба назвав вирішальним для України постачання важкої зброї із США.
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