Залужний обговорив з французьким колегою ситуацію на фронті і розповів, де найважче

Залужний обговорив з французьким колегою ситуацію на фронті і розповів, де найважче

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив з французьким колегою безпекову ситуацію в Україні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром.

Про це пише пресслужба Залужного.

Головнокомандувач ЗСУ подякував своєму французькому колезі за надану допомогу та підтримку. Також висловив співчуття у звʼязку із загибеллю в Україні внаслідок російського обстрілу французького журналіста Фредеріка Леклерка.

Крім того Залужний поінформував про поточну оперативну обстановку на фронті, зазначивши, що бойові дії ведуться майже на всіх напрямках.

"Найскладніша ситуація у Луганській області, де противник намагається витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Пояснив, що операції носять комплексний характер і вимагають поєднання як оборонних, так і наступальних дій", — зазначив він.

За словами Залужного, росіяни мають вирішальну перевагу в артилерії. Це актуалізує питання якнайшвидшого переходу українських підрозділів на озброєння НАТівського зразка, яке збереже життя наших людей і наші території.

Раніше Дмитро Кулеба назвав вирішальним для України постачання важкої зброї із США.

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