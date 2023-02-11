Відновлення втрачених позицій та загроза морських дронів: Залужний обговорив із генералом Міллі ситуацію на фронті в Україні

Головнокомандувач ЗСУ поінформував американського колегу про наслідки останньої ракетної атаки держави-агресорки та обговорив перебіг бойових дій на сході України.

Під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний подякував за надання засобів протиповітряної оборони, які мають велике значення для захисту від масованих ракетних атак Росії.

Про це головнокомандувач української армії повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Залужного він поінформував американського колегу з наслідками останнього ракетного удару держави-агресорки, а також поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.

Також під час розмови було обговорено перебіг бойових дій на сході України. Зокрема, генерал Залужний повідомив, що найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, де противник здійснює щодня до 50 атак.

“Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста”, - переказав зміст своїх повідомлень генералу Міллі головнокомандувач ЗСУ.

Генерал Залужний наголосив, що запорукою успіху на полі бою є ефективне вогневе ураження, що потребує відповідної кількості озброєння та боєприпасів.

Нагадаємо, Бахмут залишається головним напрямом удару російських окупантів на сході України. Упродовж доби 10 лютого тут відбулося 124 обстріли різними типами артилерії та рекордні 54 бойові зіткнення.

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