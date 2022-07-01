Залужний обговорив з генералом Міллі звільнення України від окупантів

Залужний обговорив з генералом Міллі звільнення України від окупантів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний порозмовляв 1 липня з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі про реалізацію стратегії звільнення України від окупантів, а також про матеріально-технічне забезпечення.

Саме це забезпечення Залужний назвав важливою умовою успіху оборонних та контрнаступальних дій ЗСУ.

Про це головнокомандувач повідомив у Мережі.

"Ми торкнулися питання реалізації стратегічних завдань Сил оборони України, головним з яких є звільнення українських земель у межах міжнародно визнаних кордонів. Важливою умовою успіху наших оборонних та контрнаступальних дій є забезпечення відповідним матеріально-технічним ресурсом. Ми вдячні за надану та дуже розраховуємо на подальшу допомогу від партнерів", – йдеться у дописі Залужного.

Він додав, що Міллі передав запевнення президента США Джо Байдена та міністра оборони Ллойда Остіна у тому, що "Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно".

"Мій колега також зазначив, що пишається Збройними Силами України і Українським народом, які викликають захоплення усіх людей світу, яким дорога свобода", ­– резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні Байден анонсував надання Україні 800 млн дол. військової допомоги: туди увійдуть і системи ППО.

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