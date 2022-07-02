ЗСУ «допомогли» окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з острова.
Головнокомандувач Валерій Залужний опублікував відео знищення залишків російської техніки на острові Зміїний.
Вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний. Однак, традиційно не впоралися з поставленим завданням.
Про це Залужний написав у Facebook.
"Ми "допомогли" окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там "русскім духом" не пахне. Все буде Україна!" - резюмував він.
Вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний. Однак, традиційно не впоралися з поставленим завданням. Ми «допомогли» окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там «русскім духом» не пахне. Все буде Україна!Опубліковано Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Субота, 2 липня 2022 р.
Нагадаємо, 30 червня ЗСУ вигнали російських окупантів і ті поспіхом втекли з острова Зміїного.
Інформацію про вихід окупантів з острова також підтвердили в Міноборони Росії. Але там заявили, що це було зроблено, як "жест доброї волі".
Зауважимо, що представники Генштабу заявляли – ЗСУ планують повернутися на Зміїний.
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