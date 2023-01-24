Залужний отримав у спадок мільйон доларів та віддав усі кошти на ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав у спадок від американця українського походження Григорія Степанця один мільйон доларів. Усі кошти Залужний пожертвував на ЗСУ.

Про це повідомляє The New York Times.

Родина Степанців повідомила журналістам, що Григорій Степанець заповів Валерію Залужному один мільйон доларів. Гроші Головнокомандувач передав на потреби ЗСУ.

Військова пресслужба у коментарі американським журналістам підтвердила цей факт.

Нагадаємо, від початку війни головнокомандувач Валерій Залужний звільнив із лав ЗСУ 10 генералів. Ще один вчинив самогубство.

Також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний здійснив мрію хлопчика, батько якого зник на війні. Дитина на День Святого Миколая мріяла про повернення тата та зустріч із Головнокомандувачем ЗСУ.

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