Залужний отримав зворушливий подарунок від загиблого героя (фото)

У грудні 2023 року президент присвоїв воїну звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно.
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який 10 липня розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії, отримав шеврон від загиблого Героя України Дмитра Церахто із позивним "Грек".
Про це Валерій Залужний написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Батьки загиблого бійця 3-ї штурмової бригади Дмитра Церахто передали ексголовкому ЗСУ шеврон сина.
"Тетяна і Валерій. Він дійшов до мене. Він у мене... Памʼятаймо всіх", — написав Валерій Залужний.
У листі батьків воїна йшлося про те, що їхній син дуже вірив у перемогу України і надзвичайно поважав Валерія Залужного.
У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський присвоїв воїну звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно.
"Ми отримали відзнаку сина від президента України разом з Вами в один день, але посоромились підійти до Вас, висловити Вам свою повагу і передати цей шеврон. Тому просимо Вас вшанувати пам'ять про нашого сина і прийняти його зараз", — йдеться у листі батьків загиблого бійця.
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