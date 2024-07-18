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Залужний отримав зворушливий подарунок від загиблого героя (фото)

Залужний отримав зворушливий подарунок від загиблого героя (фото)

Колишній Головнокомандувач ЗСУ отримав шеврон від загиблого Героя України Фото: Валерій Залужний

У грудні 2023 року президент присвоїв воїну звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який 10 липня розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії, отримав шеврон від загиблого Героя України Дмитра Церахто із позивним "Грек".

Про це Валерій Залужний написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Батьки загиблого бійця 3-ї штурмової бригади Дмитра Церахто передали ексголовкому ЗСУ шеврон сина.

Колишній Головнокомандувач ЗСУ отримав шеврон від загиблого Героя України Фото: Валерій Залужний / ©
Колишній Головнокомандувач ЗСУ отримав шеврон від загиблого Героя України Фото: Валерій Залужний

"Тетяна і Валерій. Він дійшов до мене. Він у мене... Памʼятаймо всіх", — написав Валерій Залужний.

Колишній Головнокомандувач ЗСУ отримав шеврон від загиблого Героя України Фото: Валерій Залужний / ©
Колишній Головнокомандувач ЗСУ отримав шеврон від загиблого Героя України Фото: Валерій Залужний

У листі батьків воїна йшлося про те, що їхній син дуже вірив у перемогу України і надзвичайно поважав Валерія Залужного.

У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський присвоїв воїну звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно.

"Ми отримали відзнаку сина від президента України разом з Вами в один день, але посоромились підійти до Вас, висловити Вам свою повагу і передати цей шеврон. Тому просимо Вас вшанувати пам'ять про нашого сина і прийняти його зараз", — йдеться у листі батьків загиблого бійця.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Третину свого життя провів на війні! Історія Героя України Віталія Литвина

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