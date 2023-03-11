Залужний під час прощання з "Да Вінчі" став навколішки перед мамою та коханою Героя (фото)

У Києві 10 березня поховали наймолодшого Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Сотні людей зібралися на Майдані Незалежності, щоб провести в останню путь захисника.

На церемонію похорону у Києві прийшли також міністр оборони Олексій Резніков, начальник ГУР Кирило Буданов та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який став навколішки перед рідними Героя - коханою та матір'ю Дмитра Коцюбайла. Головнокомандувач також написав зворушливий пост, присвячений "Да Вінчі.

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Нагадаємо, у Києві в останню путь провели командира спеціального підрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі". Герой України загинув 7 березня на Бахмутському напрямку. Йому було 27 років.

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