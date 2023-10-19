Залужний побував на Авдіївському і Купʼянському напрямках та повідомив про ситуацію

Росіяни все ще намагаються прорвати оборону та оточити Авдіївку.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про ситуацію на найскладнішому напрямоку фронту – поблизу Авдіївки Донецької області. Там росіяни не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ та оточити місто.

Про це йшлося в заяві Головнокомандувача Збройних Сил України 19 жовтня.

"На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз – це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто", – повідомив Залужний.

За його словами, ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію.

"Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника. Із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів", – додав Залужний.

Про ситуацію на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії, Залужний повідомив коротко: "Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах".

Нагадаємо, бої за Авдіївку не припиняються. Росіяни там не мають здобутків. Вони зазнають величезних втрат, а просування тактичного плану не відповідають їхній ціні.

Раніше речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ збили вже п’ятий російський Су-25. Проте за підтримки авіації окупанти все ще намагаються оточити місто. Вони поновили масовані атаки та збільшили кількість обстрілів громади. Б’ють по цивільних будинках та школах.

На Лимано-Куп'янському напрямку ворог також суттєво активізував сили. Як раніше повідомляв командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, противник хоче прорвати оборону ЗСУ та знову захопити наші території.

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