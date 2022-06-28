Залужний поговорив з генералом США Міллі та адміралом Великої Британії Радакіном: про що йшлося

Залужний поговорив з генералом США Міллі та адміралом Великої Британії Радакіном: про що йшлося

Головнокомандувач ЗСУ у розмові наголосив на зухвалості Росії щодо ракетних ударів по території України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у ніч проти 28 червня провів телефонну розмову із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та Начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.

Про це він повідомив у Telegram.

Валерій Залужний поінформував сторони про те, що Росія продовжує ракетні обстріли мирних міст України, внаслідок чого гинуть люди.

"Почав з того, що противник демонструє неабияку зухвалість у завданні ракетних ударів по території нашої держави. Так, 4 дні тому ним із різних платформ базування було випущено 53 крилатих ракети, 3 дні тому – 26 ракет, 2 дні тому – майже 40, за минулу добу – 12. На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торговельного центру у Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних мешканців", - зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ також поінформував своїх американського та британського колег про оперативну обстановку. Сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка.

Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей. У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, завдав два ракетних та 32 авіаційних удари. Він зазначив, що ситуація дуже складна, але контрольована.

"На нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться. І ми це можемо зробити. Наші люди готові ціною власних життів захистити свою державу і своїх дітей, але нам потрібно більше зброї і боєприпасів. Сподіваюся, що разом із партнерами ми зможемо здолати агресора і не допустити поширення цього збройного конфлікту на інші країни", - наголосив він.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ опублікував перше відео про битву за Мощун на Київщині.

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