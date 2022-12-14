Залужний поговорив з командувачем сил НАТО в Європі про необхідні зброю й техніку

Сторони також обмінялися оцінками стратегічної обстановки на фронті.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це йдеться в повідомленні Залужного в Мережі.

"Обмінялися оцінками стратегічної обстановки з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Обговорили наші потреби в озброєнні та техніці", – сказано в заяві.

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Залужний також наголосив, що Сили оборони України докладають всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході та готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці.

Нагадаємо, кількома днями раніше Залужний розповів про ситуацію на фронті та російські атаки по цивільній інфраструктурі начальнику Об‘єднаного штабу ЗС Франції генералу армії Тьєрі Бюркару.

Зауважимо, що Україна у близькій перспективі може отримати ЗРК Patriot від США. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Саме Patriot, а також SAMP-T допомогли б Україні захиститися від ворожих атак балістичними ракетами.

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