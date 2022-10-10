Залужний показав карту ракетних обстрілів України: куди росіяни поцілили

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму Telegram-каналі показав карту ракетних обстрілів України. На ній показано місця, куди росіяни поцілили.

"Це схема завдавання державою-агресором рф ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України. Ситуація станом на 10:20-11:00", - написав Залужний.

Росія застосувала крилаті ракети повітряного, наземного і морського базування, зенітні керовані ракети, балістичні ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу "Shahed-136".

За його словами, сили і засоби ППО Сухопутних військ ЗСУ та їхні зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів.

"Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості. Безпека України та всієї Європи - в майстерних руках наших воїнів", - зазначив Залужний.

Він також висловив співчуття родинам загиблих цивільних і військових українців.

"Попри все, незважаючи на агонію диктаторського режиму, ми вистоїмо і переможемо. Слава Україні!" – додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Залужний повідомив, скільки ракет росіяни зранку випустили по Україні і яку кількість збила ППО.

Ракетні обстріли росіян по Україні: що відомо станом на зараз

Щодо ситуації на Львівщині в РНБО повідомили, що росіяни пошкодили на Львівщині 11 об’єктів критичної інфраструктури. Втім, обіцяють, що найближчим часом ситуація стабілізується і все стане на свої місця. Секретар РНБО закликає українців не панікувати, бо це лише грає на руку ворогові.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що сьогоднішня атака Росії на енергосистему України є наймасштабнішою від початку війни – окупанти завдавали ударів по всьому ланцюжку постачання електроенергії.

Зокрема, внаслідок ракетного удару по Львову близько 90% міста – без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують.

Мешканців Миколаєва попередили про відсутність вуличного освітлення, у місті не працюватимуть світлофори, а після 17:00 у Миколаєві скоротили кількість електротранспорту на вулицях.

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