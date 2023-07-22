Залужний показав нищівне ураження противника та точну роботу ЗСУ – відео

Валерій залужний продемонстрував знищення російського танка Т-80.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав результати спільної роботи артилеристів і мотопіхоти.
Залужний у Telegram опублікував відео знищення російського танка Т-80.
"Нищівне вогневе ураження противника здійснили артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України за результатами розвідки цілей, яку провели воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Валерій Залужний розповів, як у Брюсселі його затримав Інтерпол.
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