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Залужний показав нищівне ураження противника та точну роботу ЗСУ – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Залужний показав нищівне ураження противника та точну роботу ЗСУ – відео

Залужний показав нищівне ураження противника. Фото: скриншот.

Валерій залужний продемонстрував знищення російського танка Т-80.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав результати спільної роботи артилеристів і мотопіхоти.   

Залужний у Telegram опублікував відео знищення російського танка Т-80.

"Нищівне вогневе ураження противника здійснили артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України за результатами розвідки цілей, яку провели воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Валерій Залужний розповів, як у Брюсселі його затримав Інтерпол.

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Дата публікації
Перегляди
586
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