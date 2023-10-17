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Залужний показав потужне відео запуску ATACMS

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Залужний показав потужне відео запуску ATACMS

Запуск ракет ATACMS українськими військовими / Скриншот із відео / Фото: скриншот з відео

У ЗСУ показали запуск американської далекобійної ракети ATACMS.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео запуску ракет ATACMS.

Відповідний ролик був опублікований на сторінці Залужного у Telegram.

"ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом – до перемоги", – зазначив головком ЗСУ.

На відео чути, як український військовий віддає наказ виконати пуск, після чого видно сам запуск ракет ATACMS – найімовірніше із РСЗВ HIMARS.

У ЗСУ показали застосування ATACMS нашими воїнами

У ЗСУ показали застосування ATACMS нашими воїнами

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ завдали успішних ударів по аеродромах ворога поблизу окупованих Луганська та Бердянська. Внаслідок атаки уражені гелікоптери, обладнання та особовий склад ЗС РФ - повний список втрат читайте за посиланням.

Окупанти відразу почали скаржитися, що ЗСУ застосували далекобійні ракети ATACMS.

Що для ударів по аеродромах Бердянська і Луганська використали ATACMS написало і авторитетне американське видання The Wall Street Journal.

Українська сторона не коментувала цієї інформації, доки президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні підтвердив використання ATACMS на фронті.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, як застосування ATACMS вплине на фронт та дії окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
953
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