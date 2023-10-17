Залужний показав потужне відео запуску ATACMS

У ЗСУ показали запуск американської далекобійної ракети ATACMS.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео запуску ракет ATACMS.
Відповідний ролик був опублікований на сторінці Залужного у Telegram.
"ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом – до перемоги", – зазначив головком ЗСУ.
На відео чути, як український військовий віддає наказ виконати пуск, після чого видно сам запуск ракет ATACMS – найімовірніше із РСЗВ HIMARS.
Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ завдали успішних ударів по аеродромах ворога поблизу окупованих Луганська та Бердянська. Внаслідок атаки уражені гелікоптери, обладнання та особовий склад ЗС РФ - повний список втрат читайте за посиланням.
Окупанти відразу почали скаржитися, що ЗСУ застосували далекобійні ракети ATACMS.
Що для ударів по аеродромах Бердянська і Луганська використали ATACMS написало і авторитетне американське видання The Wall Street Journal.
Українська сторона не коментувала цієї інформації, доки президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні підтвердив використання ATACMS на фронті.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, як застосування ATACMS вплине на фронт та дії окупантів.