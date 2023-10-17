Залужний показав потужне відео запуску ATACMS

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео запуску ракет ATACMS.

Відповідний ролик був опублікований на сторінці Залужного у Telegram.

"ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом – до перемоги", – зазначив головком ЗСУ.

На відео чути, як український військовий віддає наказ виконати пуск, після чого видно сам запуск ракет ATACMS – найімовірніше із РСЗВ HIMARS.