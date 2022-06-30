Залужний показав, як російські окупанти тікали зі Зміїного і як нам допомогла українська гаубиця "Богдана"

Залужний показав, як російські окупанти тікали зі Зміїного і як нам допомогла українська гаубиця "Богдана"

Російських окупантів з острову Зміїний вигнали у тому числі завдяки українській гаубиці “Богдана”.

Росіяни не витримали вогню та втекли, проте російська преса називає це “кроком доброї волі”.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, окупанти не витримали вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів.

“Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова”, - наголосив Валерій Залужний.

Нагадаємо, що Байден анонсував надання Україні 800 млн доларів військової допомоги.

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