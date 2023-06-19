Залужний показав, як ЗСУ звільняли від окупантів П'ятихатки (відео)

Українські військові визволили від російських окупантів населений пункт П'ятихатки Запорізької області. Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади показали, як це відбувалося.

Відповідне відео з’явилося на сторінці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

На кадрах видно, як українські військові завдяки влучним пострілам знищують техніку окупантів, їхні зенітні установки, позиції та безпосередньо живу силу. Працювали по росіянах, зокрема, ударні дрони.

Залужний показав, як ЗСУ звільняли від окупантів П'ятихатки

Нагадаємо, що Сили оборони України протягом двох тижнів контрнаступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках взяли під контроль низку населених пунктів.

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