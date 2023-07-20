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Залужний поспілкувався телефоном з генералом США Марком Міллі: стало відомо, про що йшлося

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Залужний поспілкувався телефоном з генералом США Марком Міллі: стало відомо, про що йшлося

Залужний поспілкувався телефоном з генералом США Марком Міллі / Фото: Associated Press

За словами Залужного, ЗСУ йдуть вперед навіть з урахуванням того, що окупанти надскладно замінували поля.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час розмови йшлося про оперативну обстановку по всій лінії фронту. 

Про це Валерій Залужний написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Збройні Сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території. На декількох напрямках маємо успіхи. Наші воїни – Герої. Окремо обговорили питання постачання військової допомоги Україні, зокрема техніки та боєприпасів.  Вдячний генералу Міллі та всьому народу США за міцну підтримку та діалог, який продовжуватимемо й надалі. Разом – до перемоги”, - розповів Валерій Залужний.

Нагадаємо, що Росію в ОБСЄ викрили на брехні про нібито незастосування касетних боєприпасів в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
1513
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