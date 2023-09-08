Залужний поспілкувався з генералом Каволі: обговорили контрнаступ, зброю та лінію зіткнення з окупантами

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це Валерій Залужний написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Передусім обговорили питання, що стосуються фронту. Ознайомив генерала Каволі із обстановкою на лінії зіткнення, детально з нашими оборонними і наступальними операціями. Незважаючи на шалений спротив ворога, наші воїни продовжують рухатися вперед. Обмінялися думками щодо можливих планів противника, а також обговорили оборонні потреби української армії”, - розповів Валерій Залужний.

Він також додав, що подякував союзникам за підтримку та допомогу в боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, що Залужний та французький командувач Бюркар обговорили потреби ЗСУ та підготовки військовослужбовців.

Читайте також: