Залужний поспілкувався з генералом Міллі та нагадав, що Україні потрібна не лише ППО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в четвер, 13 жовтня, поспілкувався з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Валерій Залужний написав у соцмережах.

Головнокомандувач ЗСУ обговорив із американським генералом результати засідання в форматі "Рамштайн" та подякував партнерам за допомогу. Також Залужний нагадав Міллі, що ЗСУ потрібна також і артилерія.

"Щодо ситуації на фронті. Вона складна, але контрольована. Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих спроможностей Збройних Сил України залишається актуальним. Так само важливим є питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони", - написав Залужний.

Засідання у форматі "Рамштайн"

У середу, 12 жовтня, в Брюсселі пройшло шосте засідання у форматі "Рамштайн". Під час зустрічі Німеччина повідомила, що передасть Україні найближчими тижнями САУ Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ MARSII. Також про передачу озброєнь та ППО оголосили Іспанія, Нідерланди та інші країни.

Президент України Володимир Зеленський назвав зустріч у форматі "Рамштайн" 12 жовтня доволі продуктивною.

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