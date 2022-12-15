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Залужний поспілкувався з генералом Міллі: "З Росією потрібно воювати до кінця"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Залужний поспілкувався з генералом Міллі: "З Росією потрібно воювати до кінця"

Фото: Associated Press

Залужний обговорив з Міллі озброєння для ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний 15 грудня поспілкувався з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Головнокомандувач повідомив у соцмережах. 

"Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії. Поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з росією - з таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця. Сподіваюся на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України", - наголосив Залужний. 

Інтерв'ю Залужного The Economist: що сказав Головнокомандувач 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав велике інтерв'ю виданню The Economist. Він наголосив, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу. Не виключено, що це буде Київ. Статися це може у січні-березні 2023 року. 

Також Залужний зазначив, що на початку війни він звільнив 10 генералів, ще один - застрелився. Головнокомандувач ЗСУ додов, що поки не планується додаткова мобілізація. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
105
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