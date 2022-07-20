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Залужний поспілкувався з головнокомандувачем збройних сил НАТО в Європі Каволі: про що говорили

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Залужний поспілкувався з головнокомандувачем збройних сил НАТО в Європі Каволі: про що говорили

Фото: Associated Press

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Залужний привітав Каволі з призначення на посаду та наголосив, що зараз Європа переживає складні часи. 

Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив у соціальних мережах. 

"Під час розмови ми обговорили низку робочих питань, зокрема, відзначили важливість спільної роботи наших офіцерів на рівні штабів. Наша з генералом Каволі двостороння зацікавленість у постійній комунікації є хорошою основою для інтенсифікації військового співробітництва між Україною та НАТО", - наголосив головнокомандувач ЗСУ. 

Нагадаємо, голова Пентагону висловився про війну в Україні. Він зазначив, що на сьогодні війна Росії проти України перебуває у вирішальній фазі. Тож допомога Україні від союзників і партнерів має життєву важливість.

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