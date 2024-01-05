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Залужний поспілкувався з командувачем ЗС США в Європі: які важливі речі обговорили

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Залужний поспілкувався з командувачем ЗС США в Європі: які важливі речі обговорили

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото: офіційний портал ЗСУ / Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

В першу чергу під час розмови йшлося про ситуацію на фронті.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це Валерій Залужний написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначається, під час розмови йшлося про ситуацію на фронті.

“Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною, але контрольованою. Збройні Сили України продовжують ведення оборонних операцій, концентруються на відбитті атак противника та нанесенні йому максимальних втрат у живій силі та техніці.  З генералом Каволі детально обговорили можливі дії противника, які очікуються протягом найближчих тижнів та місяців”, - наголосив Валерій Залужний.

Окремо обговорювалося питання протидії масованим ракетним ударам з боку російських окупантів. 

“Акцентував увагу на необхідності посилення системи нашої протиповітряної оборони. Висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російською агресією. Разом - переможемо”, - акцентував Валерій Залужний.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів поблизу Первомайського в Криму.

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Дата публікації
Перегляди
457
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