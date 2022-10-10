Залужний повідомив, скільки ракет росіяни зранку випустили по Україні і яку кількість збила ППО

Російська армія вранці 10 жовтня випустила по Україні вже 75 ракет, з яких українська ППО успішно збила 41.

РФ 10 жовтня масовано обстрілює Україну, застосовуючи авіацію, ракети ударні БПЛА.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО", - написав він.

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Залужний запевнив, що Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити українців.

"Однак ворожа атака триває. Закликаю всіх знаходитися в укриттях!", - підсумував Валерій Залужний.

Обстріли України

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи.

Наразі відомо, що росіяни обстріляли Запоріжжя, Дніпро, Київ, Хмельницький, Львів, Тернопіль, Житомирщину, Сумщину та інші міста.

Президент Володимир Зеленский відреагував на масовані ракетні удари росіян на містах України вранці 10 жовтня і закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних. Глава держави підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені

Все, що відомо про масовані ракетні удари по Україні, читайте в матеріалі.

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