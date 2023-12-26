Залужний пояснив, для чого потрібен новий законопроєкт про мобілізацію

За його словами, захищати Україну мають всі.

Новий законопроєкт про мобілізацію потрібен для того, аби була справедливість.

Про це на закритій прессконференції 26 грудня заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Цей закон саме для того, щоб була справедливість. Захищати Україну мають усі”, — заявив Валерій Залужний.

Нагадаємо, що проєкт закону про мобілізацію готували Збройні Сили та Міністерство оборони. Проте ні ЗСУ, ні Генштаб не подавали до Кабміну документа, оскільки позбавлені такої функції.

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