Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Залужний пояснив, для чого потрібен новий законопроєкт про мобілізацію

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
717
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Залужний пояснив, для чого потрібен новий законопроєкт про мобілізацію

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Скриншот

За його словами, захищати Україну мають всі.

Новий законопроєкт про мобілізацію потрібен для того, аби була справедливість.

Про це на закритій прессконференції 26 грудня заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Цей закон саме для того, щоб була справедливість. Захищати Україну мають усі”, — заявив Валерій Залужний.

Нагадаємо, що проєкт закону про мобілізацію готували Збройні Сили та Міністерство оборони. Проте ні ЗСУ, ні Генштаб не подавали до Кабміну документа, оскільки позбавлені такої функції.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
717
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація