Залужний пояснив, хто винен у погіршенні ситуації на фронті

На думку ексголовкома, зволікання Заходу з наданням Україні зброї призвело до зміни ситуації на фронті не на користь ЗСУ.

Зволікання Заходу з наданням Україні необхідної кількості зброї та техніки призвело до того, що ситуація на полі бою змінилася – і не на користь ЗСУ.

Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний у колонці для "Української правди".

Залужний нагадав, що станом на січень 2025 року війна в Україні триває вже майже 11 років. При цьому фаза повномасштабної агресії вже сягнула відмітки 2 роки і 11 місяців. На його думку, війна в Україні точно є найжорстокішим збройним конфліктом ХХІ століття.

"Я не обираю шлях історика. Чи був я правий, говорячи про початок Третьої світової війни – скажуть за сто років наші нащадки... Наразі важко з'ясувати, в якій історичній паралелі сьогодні перебуває Путін. Очевидно лише одне – війна триває", – пише ексголовком.

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Залужний дорікнув, що поки Захід продовжував боятися "червоних ліній" Путіна та уникав ескалації, навколо Росії вже об'єдналися Китай, Північна Корея та Іран. Зволікання демократичних країн із наданням Україні необхідної кількості зброї призвело до того, що ситуація на полі бою змінилася. Україна увійшли в стан затяжної війни.

"Українці сьогодні воюють з тиранією, але чи обмежиться ця війна лише Україною – це те, чим має перейматися весь демократичний світ. І діяти. Звісно, диктаторський режим більш пристосований до війни. Такий режим може швидко відправити мільйони людей копати окопи, виробляти снаряди і дрони. За диктатури, мабуть, ніхто не посміє ухилитися від мобілізації. Диктаторські режими вміють мобілізовувати всі ресурси на ведення війни", – каже колишній головнокомандувач.

Проте тоталіьарні режими, на думку Залужного, "не можуть не припускатися помилок, й історія це підтверджує".

"Там, де все вирішує одна людина, немає місця для інших думок. Тому для Гітлера рішення про напад на СРСР згодом стане фатальним. Ухвалення Путіним рішення про напад на Україну у 2022 році теж стане фатальним завдяки нашим неймовірним зусиллям", – підсумував колишній головком.

Раніше Валерій Залужний заявив про обмежену готовність Європи до війни на виснаження.

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