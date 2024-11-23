Залужний пояснив, як Росія використовує тактику "ізмору" для виснаження України

Залужний пояснив, як Росія використовує психологічні атаки і удари по економічних об'єктах для виснаження ресурсів України.

Росія здійснює комплексний тиск на Україну, поєднуючи удари по економіці та цивільних об'єктах, маніпуляції в інформаційному просторі та когнітивні операції, спрямовані на зміну ставлення українців до війни.

Про це розповів посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний у інтерв'ю УП

За його словами, це частина стратегії "ізмору", що має на меті виснаження ресурсів України та дестабілізацію внутрішньої ситуації, що, в свою чергу, призводить до проблем на фронті та зниження мобілізаційного потенціалу.

Він розповів, що у останні тижні Україна стикається з серйозними викликами, які є частиною комплексної стратегії, що спрямована на «ізмор» нашої країни.

Ця стратегія включає не лише прямі удари по економічних об'єктах та цивільних інфраструктурних цілях, а й такі дії, які мають на меті дестабілізацію внутрішньої ситуації та ослаблення морального духу. Зокрема, спостерігаються спроби ураження наших важливих об'єктів так, щоб засоби перехоплення ракет все одно не могли повністю нейтралізувати загрози, завдаючи шкоди живим цілям.

Нагадав, що окрім безпосередніх військових дій, Росія активно веде інформаційну кампанію, яка направлена на те, щоб підривати мобілізаційний потенціал України. Це включає маніпуляції і пропаганду, що мають на меті посіяти сумніви щодо необхідності мобілізації та загального настрою в суспільстві. Окрему роль у цьому процесі відіграють когнітивні дії, які спрямовані на зміну ставлення українців до війни.

За його словами .це, в свою чергу, призводить до серйозних проблем на передовій. Військові експерти зазначають, що внаслідок таких псих

Через алогічні та інформаційні операції український особовий склад, особливо на передових позиціях, стикаються з додатковими труднощами, що іноді призводиять до поступок на фронті. Хоча Росія наразі не готова до великих наступальних операцій, її стратегія полягає в постійному тиску на Україну, використовуючи військові удари та психологічний вплив.

Також він розповів, що один із ключових аспектів цієї стратегії — це саме тактика «ізмору», яка включає одночасне ведення бойових дій, інформаційних атак та когнітивних операцій, спрямованих на виснаження ресурсів і психологічну дестабілізацію. Тому в умовах, коли українська армія стикається з цілим комплексом таких заходів, стає очевидно, що втрати позицій і зниження морального духу можуть стати частиною стратегічного плану ворога.

За його думкою, такі дії мають комплексний характер і є частиною масштабної стратегії, яка реалізується на всіх рівнях: від військових до інформаційних і психологічних операцій. Спостерігаючи за ситуацією, можна сказати, що майже всі елементи цієї стратегії Росія намагається активно втілювати в життя.

Нагадаємо, начальник ГУР МО України Кирило Буданов розповідав, що Росія готувалась до геноциду українців ще до початку повномасштабного вторгнення. Вона розробила розстрільні списки, мобільні крематорії та планувала масові поховання для знищення української нації.

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