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Залужний привітав із Днем захисників України: "Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас" (відео)

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Залужний привітав із Днем захисників України: "Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас" (відео)

Фото: Офіс президента України

Валерій Залужний привітав українських захисників і захисниць.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав громадян із Днем захисників України. Він зазначив, що зима 2022 року стала частиною світової історії, а ми витримали потужний удар і показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу. 

Відео Залужний опублікував на своїй сторінці в Телеграм.

"У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії

А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас. 
Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед
Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас.

Вітаю зі святом і дякую за службу!
Разом до Перемоги!
Слава Україні!" - написав Залужний.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також привітав із Днем захисників та захисниць на своїй сторінці в соцмережі. Він опублікував щемливе відео.

14 жовтня - День захисників і захисниць України. Це велике державне свято, яке покликане вшанувати всіх тих героїв та героїнь, які мужньо захищають нашу рідну Батьківщину від ворогів.

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