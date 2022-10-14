Залужний привітав із Днем захисників України: "Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас" (відео)

Валерій Залужний привітав українських захисників і захисниць.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав громадян із Днем захисників України. Він зазначив, що зима 2022 року стала частиною світової історії, а ми витримали потужний удар і показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу.
Відео Залужний опублікував на своїй сторінці в Телеграм.
"У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії.
А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас.
Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед.
Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас.
Вітаю зі святом і дякую за службу!
Разом до Перемоги!
Слава Україні!" - написав Залужний.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також привітав із Днем захисників та захисниць на своїй сторінці в соцмережі. Він опублікував щемливе відео.
14 жовтня - День захисників і захисниць України. Це велике державне свято, яке покликане вшанувати всіх тих героїв та героїнь, які мужньо захищають нашу рідну Батьківщину від ворогів.
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