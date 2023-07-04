Залужний призначив нового військкома Одеської області – хто ним став

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначив на посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) "одного з найкращих військових командирів" замість скандального Євгена Борисова.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у Telegram.

Йдеться про Олександра Охріменка, котрий до цього був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

"Олександр – бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті і неодноразово демонструє відданість військовій справі та Батьківщині", - зазначив Залужний.

Що відомо про Олександра Охріменка

Командування 14-ю окремою механізованою бригадою імені князя Романа Великого Олександр Охріменко прийняв на себе у жовтні 2021 року. Від початку повномасштабного вторгнення під командуванням полковника Охріменка 14 омбр пройшла жорстокі і звитяжні бої на Київщині та Житомирщині, на Миколаївщині і Донбасі, звільнила від окупантів значну частину Харківщини, де продовжує виконувати завдання за призначенням.

Під командуванням Олександра Охріменка Князівській 14-ій бригаді присвоєно почесну відзнаку Президента України "За мужність та відвагу".

В 14-й окремій мехбригаді імені князя Романа Великого розповіли подробиці про свого комбрига Олександра Охрименка, який наразі буде очолювати Одеський обласний ТЦК.

"Він прийшов до нас в бригаду у жовні 2021 року, - розповіли ТСН.ua в пресслужбі бригади. - 24 лютого минулого року бригада вийшла в район виконання завдань – Житомирська та Київська області, після цього бригада була передислокована на Миколаївщину, де так само вела наступальні дії. Потім ми були на Харківщині, де так само вели наступальні дії під Ізюмом. Потім – Донбас. Найжорстокіші бої із захисту України ми пройшли під командуванням Олександра Охрименка".

За даними пресслужби бригади, Охрименка вони можуть охарактеризувати як дуже енергійну та оптимістичну людину.

"Коли ми з ним спілкувались, то я завжди дивувавалась тому, так би мовити, де є у нього ті батарейки, які ніколи не сідають. Він така людина, яка завжди йде вперед, докладаючи максимум зусиль, мотивуючи тих, хто поряд", - розповіла нам речниця бригади.

Скандал та звільнення Євгена Борисова

Військкома Одеської області Євгена Борисова 28 червня 2023 року звільнили з посади.

Це сталося після розслідування журналістів щодо незаконного збагачення Борисова та купівлі його родичами елітних автомобілів і нерухомості в Іспанії. В матеріалі йшлося, що це придбали під час повномасштабної війни Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський "дав термінове доручення Залужному негайно звільнити з посади, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування.

Наприкінці квітня колишній нардеп Ігор Мосійчук стверджував, що начальник Одеського військкомату Євген Борисов нібито мав фінансовий зиск із можливої незаконної діяльності. Це начебто дозволило йому придбати віллу в Іспанії вартістю 3 млн 950 тис. євро для своєї матері-пенсіонерки та офіс для дружини за 2 млн євро. Крім цього, одне з інтернет видань стверджувало, що Борисов наприкінці минулого року виїздив до Іспанії відпочивати на елітний курорт.

​Після цього ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником Одеського військкомату під час призову військовозобов’язаних.

Офіс генерального прокурора повідомив, що перевіряє причетність скандального одеського військкома Євгена Борисова до ухилення від військової служби, незаконного збагачення та перевищення службових повноважень.

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