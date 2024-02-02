Залужний про це не написав: експерт про те, чого не вистачає ЗСУ зараз

Україні варто зосередитися на потужності авіації, про що в своїй новій статті не написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Адже в сучасній війні основна сила ураження — вільнопадаючі авіабомби, які мають в середньому 500 кілограмів ваги бойової частини.

Про це в щоденному зведенні для “24 Каналу” розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан.

Чого не вистачає ЗСУ зараз

Головнокомандувач української армії генерал Валерій Залужний днями опублікував велику статтю у виданні CNN. Там він наголошує, що Україні варто зміщувати акцент на безпілотники, радіоелектронну боротьбу. А також зауважив, що нашій державі потрібно 5 місяців для побудови нового війська, аби змінити ситуацію на фронті.

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Світан додав, що, окрім цього, Україні варто зосередитися на потужності авіації. Адже, за його переконанням, в сучасній війні основна сила ураження — вільнопадаючі авіабомби, які мають в середньому 500 кілограмів ваги бойової частини.

“Україні потрібні авіаційні сили ураження, відновлення Повітряних сил України, плюс ракетна програма. Адже проти кожного дрона можна створити механізми, які їх обнулять, якщо це не буде дрон зі штучним інтелектом. Я сподіваюся, що наше спільне виробництво з Туреччиною уже буде залучати штучний інтелект до безпілотників”, — зауважив полковник в запасі.

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