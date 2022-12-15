Залужний відповів, чи буде додаткова велика мобілізація

Залужний наголосив, що зараз українська армія більше потребує озброєння та техніки.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що станом на 15 грудня українська армія добре укомплектована. Втім, Сили оборони потребують зброї та військовї техніки.

Про це генерал Залужний розповів в інтерв'ю британському виданню "The Economist".

"Ми його вже проводимо як є. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що маю. Мені достатньо. Мені не потрібні ще сотні тисяч. Нам потрібні танки, потрібні бронетранспортери, БМП. Боєприпаси нам потрібні. Зверніть увагу, я зараз не говорю про F-16", - сказав він.

Нагадаємо, в Офісі президента поінформували, що в Україні вистачає людей на фронті та в теробороні. Втім, якщо ЗСУ та Міноборони констатують, що ситуація змінилася, то можуть організувати доукомплектацію війська.

Варто додати, що загальна мобілізація в Україні триває від 24 лютого 2022 року і періодично продовжується указами глави держави. Наразі вже декілька разів мобілізацію продовжували на 90 днів. Зараз її подовжено від 21 листопада на 90 днів.

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