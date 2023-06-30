Залужний про найманців Пригожина в Білорусі: "У мене багато страхів, і "Вагнер" серед них"

За словами генерала, під час заколоту "вагнерівців" у Росії на полі бою в Україні суттєвих змін не відбулося.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив, як заколот ПВК "Вагнер" у Росії вплинув на ситуацію на фронті, а також – загрозу з боку цих найманців у Білорусі.

Про це український генерал розповів у інтерв’ю для The Washington Post.

"Якщо хтось думає, що контрнаступ України отримав щасливий поштовх минулими вихідними, коли командир "Вагнера" Євген Пригожин очолив заколот найманців під час штурму Москви, перш ніж зупинити просування, Залужний не настільки впевнений", – зазначається в матеріалі видання.

Так, за словами Залужного, "вагнерівці" вже вийшли з лінії фронту після того, як місяць тому був захоплений Бахмут, тож на полі бою не відбулося помітних змін під час заколоту.

"Ми не відчули, що їхній захист десь ослаб або щось таке", – повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Зауважимо, після невдалого заколоту Пригожина президент РФ Володимир Путін сказав, що найманці "Вагнера", які не захочуть залишатися в Росії або підписувати контракти з Міноборони, зможуть приєднатися до свого ватажка в Білорусі.

"Залужному тепер, можливо, доведеться розглянути нову, додаткову загрозу своєму північному кордону, оскільки частина бійців перебазується туди", – вказують автори публікації.

"У мене багато страхів, і "Вагнер" серед них. І вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова піде обертом… Наше завдання – підготуватися до найгірших і найбільш можливих сценаріїв. І ми намагатимемося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути", – розповів Залужний.

Нагадаємо, напередодні заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр повідомила, що зараз "вагнерівці" не воюють проти України, і їхній заколот у Росії не вплинув на ситуацію на фронті.

Очільник ГУР Кирило Буданов наголосив – для України важливо, що внаслідок бунту в Росії найманці "Вагнера" більше не братимуть участі у війні. Він також зазначив, що "Вагнер" був найефективнішим російським підрозділом, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну.

Загроза з боку "Вагнера" в Білорусі

Після заколоту Пригожина ЗМІ повідомили, що в Білорусі почали зводити військові табори для "вагнерівців". А їхні родичі підтверджують, що бойовиків відправляють до цієї сусідньої держави.

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Моніторинговий ресурс "Беларускі Гаюн" підтвердив будівництво одного такого великого табору. Однак Держприкордонслужба України поки не фіксує зведення баз для "Вагнера" в Білорусі.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що перекинуті до Білорусі "вагнерівці" зараз не становить серйозної загрози, адже їхнє угруповання там не достатньо велике.

Коментуючи загрозу нападу бойовиків "Вагнера" з Білорусі, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що "для них це буде ніщо інше, як самогубство". Він запевнив, що українські війська готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути держкордон зі зброєю.

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