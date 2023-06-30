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Залужний про втрати Leopard: "Вони приїхали не на паради та фото політиків"

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Залужний про втрати Leopard: "Вони приїхали не на паради та фото політиків"

Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Залужний визнав втрати деякої кількості танків Leopard під час контрнаступу.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний різко прокоментував інформацію про втрати на фронті західних танків Leopard.

Про це він заявив в інтерв’ю The Washington Post.

У виданні зазначають, що західні танки та БМП дебютували на полі бою в Україні, коли на початку цього місяця розпочався контрнаступ. Декілька з них уже знищено, визнав Залужний.

"Вони ("Леопарди" – Ред.) приїхали сюди не кататися на парадах і не для фотографування політиків чи знаменитостей. Вони прийшли сюди на війну. А Leopard на полі бою — це не Leopard, а мішень", — заявив головком.

Раніше Валерій Залужний заявив, що його дратують заяви про повільний контрнаступ ЗСУ.

Нагадаємо, естонська розвідка вказала, скільки західної техніки Україна втратила під час наступу.

Також у Мережі з'явилося відео бою, під час якого українські захисники втратили Leopard і кілька Bradley.

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Дата публікації
Перегляди
4413
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