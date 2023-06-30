Залужний про втрати Leopard: "Вони приїхали не на паради та фото політиків"

Залужний визнав втрати деякої кількості танків Leopard під час контрнаступу.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний різко прокоментував інформацію про втрати на фронті західних танків Leopard.
Про це він заявив в інтерв’ю The Washington Post.
У виданні зазначають, що західні танки та БМП дебютували на полі бою в Україні, коли на початку цього місяця розпочався контрнаступ. Декілька з них уже знищено, визнав Залужний.
"Вони ("Леопарди" – Ред.) приїхали сюди не кататися на парадах і не для фотографування політиків чи знаменитостей. Вони прийшли сюди на війну. А Leopard на полі бою — це не Leopard, а мішень", — заявив головком.
Раніше Валерій Залужний заявив, що його дратують заяви про повільний контрнаступ ЗСУ.
Нагадаємо, естонська розвідка вказала, скільки західної техніки Україна втратила під час наступу.
Також у Мережі з'явилося відео бою, під час якого українські захисники втратили Leopard і кілька Bradley.
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