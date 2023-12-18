Залужний прокоментував мобілізацію в Україні та запропонував зміни

Він вважає, що мобілізацію потрібно повернути в ті рамки, які були раніше.

До загальної мобілізації в Україні потрібно повернути рамки, які існували раніше.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, пише “Інтерфакс”.

За його словами, рекрутингову компанію до ЗСУ наразі ще зарано оцінювати, оскільки вона тільки нещодавно стартувала.

"Рекрутинг оцінювати ще трохи зарано, а щодо питань мобілізації, то його не те що потрібно посилювати, а повернути в ті межі, в ті рамки, які працювали раніше", - сказав Залужний під час презентації Державного оператора тилу.

Він також додав, що зараз це проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати.

"Процес мобілізації просто потрібно повернути на ті рамки, в яких вони працювали раніше", - додав головнокомандувач.

Нагадаємо, що окупанти посилили атаки вздовж всієї лінії фронту.

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